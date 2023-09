Giovedì intenso per l’Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno | il programma

Leggi su zon

(Di martedì 26 settembre 2023) Da Pompei a, si prospetta un, ricco di spunti rilevanti, quello del 28 settembre 2023, perdiguidata da Sua Eccellenza Monsignor Andrea Bellandi. Di mattina alle 9.30, infatti, i Presbiteri della Campania si ritroveranno a Pompei con i loro Vescovi, per la prima volta dopo l’esperienza del Covid 19, per far crescere il senso della fraternità presbiterale e insieme mettere a fuoco obiettivi centrali nell’azione formativa all’interno delle comunità cristiane. Tema dell’incontro, il cuiè predisposto dalle Commissioni Presbiterale e per il Lavoro e la salvaguardia del creato della CEC: “L’educazione alla custodia del creato nelle nostre comunità, secondo gli orientamenti ...