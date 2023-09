Giornata Tricolore | a Custonaci politici e intellettuali a confronto sulle nuove sfide dell’Italia

(Di martedì 26 settembre 2023) Si terrà a(Trapani) sabato 30 settembre (ore 10) presso la Sala Conferenze di Villa Zina Park Hotel, la tradizionale «», che in questa undicesima edizione ha per tema «Governare il Futuro – La nuova sfida». «La «2023» affronterà il fenomeno della globalizzazione, che ha già cambiato, e che continuerà a farlo, la nostra società, il nostro modo di vivere e la nostra cultura. È, infatti, un processo sociale veloce, silenzioso e non appare, ad oggi, possibile contenerlo. Tuttavia, dinanzi a certe derive, è invece auspicabile «governare il futuro» soprattutto in questa sua attuale fase di trasformazione e guidare, da parte delle classi dirigenti, il cambiamento, garantendo un sano esercizio alla partecipazione. Immaginare il ...

A Calcio a 5 maschile e femminile, pallacanestro Open: un buon pubblico sugli spalti per le umbre scese in campo ieri e che sperano di raggiungere ...

... 6 - 0 la wild card russa Kirill Mishkin), Gabriele Piraino (che firma la sorpresa di, ... lo spagnolo Carlos Lopez Montagud, 7 - 6(3), 6 - 1), e vincenti nei derby, il finalista ...ROMA " Una grandiosa festache si è tenuta contemporaneamente in 132 tra le più belle piazze italiane, da piazza ... ladedicata alla promozione delle discipline a rotelle, ...

"Governare il Futuro - La nuova sfida dell’Italia": l’undicesima ... Barbadillo

Le rotelle invadono 132 piazze d'Italia: un grande successo per la ... FISR

Tempo di turno infrasettimanale in Serie A e anche per i tanti fantallenatori che dovranno scegliere la migliore formazione da schierare al fantacalcio. In porta certezze su Sportiello che nel Milan ...Le probabili formazioni di Reggiana-Pisa, gara valida per la settima giornata del campionato di Serie B, in programma alle ore 20.30 allo stadio 'Città.