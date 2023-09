Giornata mondiale cuore | a Roma il 29 settembre visite gratuite prevenzione cardiovascolare

Pineta Grande Hospital - venerdì 29 settembre visite di prevenzione per la giornata mondiale del cuore Castel Volturno. In occasione della giornata mondiale del cuore, il Pineta Grande Hospital organizza venerdì 29 settembre una giornata dedicata alle ...

Crederci è fondamentale ma per trasformare i propri sogni in realtà serve ben altro. Prima di tutto - cominciare a considerarli obiettivi concreti. In occasione della Giornata Mondiale dei Sogni - ecco i consigli e le dritte utili della psicoterapeuta ‘Il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri Sogni’ diceva Eleanor Roosevelt. Ma se Crederci è senza dubbio la spinta che ...

Il Bioparco di Roma festeggia la Giornata Mondiale del Rinoceronte In occasione della Giornata Mondiale del Rinoceronte, il Bioparco di Roma organizza una serie di attività per tutta la famiglia per celebrare questo ...

'Siamo sorde non aliene' : le voci di The Deaf Soul nella Giornata mondiale Non c'è peggior sordo di chi... non vuole ascoltare! Perché se circa 7 milioni di persone in Italia manifestano difficoltà ...

“Siamo sorde non aliene” : le voci di The Deaf Soul nella Giornata mondiale Non c’è peggior sordo di chi… non vuole ascoltare! Perché se circa 7 milioni di persone in Italia manifestano difficoltà o deficit uditivi (non solo ...