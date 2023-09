Giorgio Napolitano | un grande in Italia e negli Usa Il ricordo di Mayer

Leggi su formiche

(Di martedì 26 settembre 2023) Avevo 21 anni quando ho conosciuto. Era il 26 ottobre del 1973, a Bologna, in occasione dell’Assemblea Nazionale degli studenti della Fgci. In queste giornate di lutto, riguardando gli atti di quel incontro a Bologna, ho riletto conemozione che, in quella occasione, ebbi l’onore di essere citato nel suo intervento. Nel rileggere il testo mi sono ricordato che nell’illustrare a una platea di giovani molto dubbiosi il significato del “compromesso storico”spiegò quella nuova strategia senza ricorrere a fumisterie ideologiche sul fatto che non bastava il 51% per governare, eccetera, eccetera.disse molto semplicemente che la crisi economicana era così profonda da richiedere uno sforzo comune tra i tre ...