Giorgio Napolitano raccontato dalla nipote Sofia | Un leader politico | ma anche un nonno formidabile

(Di martedì 26 settembre 2023) "era une une un uomopremuroso e pieno di attenzioni, era sempre presente per noi, ascoltava i nostri problemi in modo partecipe e e comprensivo nonostante fosse già occupato con i problemi del Paese". Lo ha detto, tra le lacrime, la...

Il feretro del presidente emerito della Repubblicaè stato portato nella sala dei ministri alla Camera, accompagnato dalla moglie Clio e dai familiari. Durante il passaggio in transatlantico, in un silenzio rotto solo dagli scatti ..."Il Presidenteha sempre rivendicato - con orgoglio - la propria storia politica, le proprie radici, i valori in cui ha creduto". Lo ha sottolineato il presidente del Senato Ignazio La Russa, ...

Roma, 26 set. (askanews) - Il feretro del presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano, deceduto a 98 anni, è arrivato alla Camera ...