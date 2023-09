Giorgio Napolitano | oggi i funerali di Stato laici alla Camera | ecco il cerimoniale completo

oggi , alla Camera dei Deputati, si tengono i funerali di Stato in forma laica per onorare la memoria di Giorgio Napolitano . L'evento è ...

Gianfranco Fini parla di. La scorsa settimana, a 98 anni, è scomparso l'ex presidente della Repubblica e sono ritornate in auge le mosse attuate nel 2011 che portarono all'addio del governo Berlusconi e ...Il 17 di marzo del 2004 in Germania, in prima serata, va in onda un servizio incentrato sugli spostamenti, in aereo, di. All'epocaè europarlamentare e ricopre un ruolo di prestigio a Bruxelles: è presidente della commissione Affari costituzionali. Milioni di tedeschi , quella sera, ...

Napolitano, il caso dei generosi rimborsi Ue dei biglietti aerei e la lite con la tv tedesca che chiedeva… Il Fatto Quotidiano

Nella tarda mattinata di oggi, martedì 26 settembre 2023, si terranno i funerali di Stato di Giorgio Napolitano, l’ex Presidente della Repubblica scomparso venerdì scorso all’età di 98 anni. Sarà una ...Per i funerali di Stato di Giorgio Napolitano a Roma, che saranno celebrati in forma laica alle 11.30, saranno allestiti due maxi schermi: uno in piazza Montecitorio e l'altro ...