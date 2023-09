Giorgio Napolitano | i funerali alla Camera - Diretta

Al suo passaggio in piazza sono risuonate le note dell'Inno nazionale. Poi è partito un applauso per l'ultimo saluto Nel video il feretro del presidente emerito, morto venerdì scorso a 98 anni, lascia Montecitorio dopo l'ultimo saluto in forma laica e il funerale di Stato alla Camera. Dietro alla bara, avvolta nel tricolore le autorità e ...era un politico e un leader di grande valore, ma era anche un nonno formidabile'. Non è riuscita a trattenre l'emozione Sofia May, nipote dell'ex presidente della Repubblica, ...

Roma, 26 set. (askanews) - Giorgia Meloni e il presidente francese, Emmanuel Macron, lasciano Montecitorio e si dirigono a piedi verso palazzo Chigi, al termine delle esequie di Giorgio Napolitano. I ...Giorgio Napolitano's granddaughter Sofia Napolitano was unable to hold back the tears as she paid an emotional tribute at the ex-president's State funeral on Tuesday. © ANSA ...