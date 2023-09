Giorgia Meloni-Emmanuel Macron | incontro a Palazzo Chigi | Soluzione europea su migranti

(Di martedì 26 settembre 2023) Roma, 26 set. (Adnkronos) -oggi tra la presidente del Consiglioe il Presidente francese. Un tete a tete di un'ora e venti senza delegazioni al seguito che ha visto al centro del colloquio riservato il dossier, dopo la mano tesa di Parigi dei giorni scorsi., in una nota, spiega che i due leader hanno discusso delle principali tematiche internazionali, con particolare attenzione alla gestione del fenomeno migratorio e alle priorità economiche europee in vista del Vertice Med 9 di venerdì a Malta e del Consiglio Europeo informale di settimana prossima a Granada. La necessità di trovare una...

di Matteo Renzi . Un anno dopo la vittoria elettorale, Giorgia Meloni va bene come influencer ma non funziona come premier....

di Matteo Renzi . Un anno dopo la vittoria elettorale, Giorgia Meloni va bene come influencer ma non funziona come premier....

Roma, 26 set. (Adnkronos) - "Che delusione, no? Non c'è una norma, una legge che abbia dato il senso di questo Governo . Niente sulle tasse, niente ...

Lo ha annunciato lunedì il segretario generale del partito, mentre l'Italia diha Più tesa, almeno nei toni, la situazione con la Germania, dove Tajani si recherà giovedì per ...Roma, 26 settembre 2023 Le immagini dell'incontro trae il Presidente francese Macron a Palazzo Chigi. Il meeting dopo i funerali di Giorgio Napolitano, a cui ha preso parte anche il Presidente francese.

Nell’incontro, durato poco meno di un’ora e mezza, i due presidenti hanno parlato delle sfide economiche comuni ed europee in vista del Vertice Med 9 e del Consiglio europeo ...Per i funerali di Stato di Giorgio Napolitano a Roma, che saranno celebrati in forma laica alle 11.30, saranno allestiti due maxi schermi: uno in piazza Montecitorio e l'altro ...