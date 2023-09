Ginnastica artistica | i Mondiali qualificano alle Olimpiadi 2024 | cosa serve per volare a Parigi? Tutti i criteri

Leggi su oasport

(Di martedì 26 settembre 2023) I2023 diandranno in scena ad Anversa (Belgio) dal 30 settembre all’8 ottobre. La rassegna iridata resterà in Europa dopo l’evento disputato undici mesi fa a Liverpool e avrà un’importanza capitale, visto che verranno assegnati i pass per ledi(ad esempiomigliori nove squadre, escludendo le medagliate della passata edizione che si sono già garantite un biglietto per la capitale francese).diparteciperanno 192 ginnasti: 96 uomini e 96 donne. Le prove a squadre saranno caratterizzate dalla presenza di dodici Nazionali, ciascuna composta da cinque atleti. Si raggiungerà così quota 60 partecipanti, gli altri 36 ...