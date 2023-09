Gianni Vattimo era un connubio di generosità e ironia | lui sì che possedeva la ‘grande salute’

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 26 settembre 2023) Qualche anno fa mi sento al telefono con Emanuele Coccia che (sorprendendomi, perché non immaginavo potesse essere nelle sue corde) esordisce: “Sto leggendo l’Introduzione a Verità e metodo. Ma quanto è intelligente!”. Già, di, per chi lo conoscesse, era questo disinvolto – dunque anche leggero, ma non per questo meno ‘fendente’ – rapporto con l’intelligenza a lasciar sbalorditi. Nonostante l’enorme cultura, non ostentava mai. Al massimo, scanzonatamente, dissimulava: “Per forza – diceva – ho letto tanti libri, quand’ero assistente Pareyson mi chiamava al telefono alle sei del mattino per vedere se stavo studiando!”. Dava l’impressione che tutto gli riuscisse facile. Anche quando, in uno dei tanti interventi, improvvisava, incominciando magari con una facezia. Inizialmente bighellonava un po’, con quel suo fare strategicamente sornione, ...