(Di martedì 26 settembre 2023) Quando non lavora studia recitazione con il suo acting coach, Alessandro Prete, legge " "non sempre, perché leggo talmente tanto per lavoro che poi mi va di "stare senza pensieri", detta alla Gomorra"...

, 32 anni, conosciuto soprattutto per aver recitato in Suburra (già annunciato da Netflix lo spin - off, SuburrÆterna) nel ruolo di Spadino " "un personaggio a cui sono attaccato ...... viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti PatrizioLa Pietra, sottosegretario di ... dipartimento di Scienze dell'Ambiente e della Prevenzione, Università di'Primo manuale di ...

Giacomo Ferrara - Icon Icon Magazine

Giacomo Ferrara torna a essere Spadino nella serie tv Suburraeterna ChietiToday

E' morto lo scorso sabato nella sua casa a Firenze Giacomo Passigli, avvocato 53enne. Il professionista è stato colto da un malore che non gli ha lasciato scampo. L'avvocato era solo ...Suburraeterna, la serie tv che espande l’universo Suburra, debutterà in anteprima alla Festa del Cinema di Roma, con i primi due episodi e sarà visibile su Netflix dal 14 novembre, in tutti i Paesi in ...