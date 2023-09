GF Vip 7 | Nikita Pelizon finisce nella bufera | il motivo

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 26 settembre 2023) Sta facendo tanto rumore l’ultima trovata di. Dopo la vittoriasettima edizione del Grande Fratello Vip, la ragazza ha annunciato una novità: venderà corsi motivazionali per circa 300 euro. Fin qui nulla di strano, visto che sono in tanti in farlo, ma l’ex gieffina avrebbe tirato in ballo vere e proprie patologie come “attacchi di ansia e depressione”descrizione del suo servizio, creando un pericoloso parallelismo a quanto pare, visto che lei non sarebbe psicologa. Grande Fratello Vip 7:In questi giorni,ha lanciato il suo nuovo progetto. A chi chiede come fa la vincitrice della settima edizione del Grande Fratello Vip ad ...