GF 2023 | rivolta contro Max e Angelica | la telecamera li ha ripresi così

(Di martedì 26 settembre 2023) Il rapporto tra Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi continua a subire numerosi alti e bassi nella casa del Grande Fratello. Sebbene i due avessero provato ad accantonare le loro incomprensioni, nel corso della giornata i due hanno finito nuovamente per scontrarsi. L’attrice ha rimprovera Massimiliano per non aver mantenuto la parola e crede che lui abbia deciso di attaccarla nuovamente. “Tu sapevi che saresti andato in nomination e, anziché stare agli accordi, hai fatto strategia. Tu sei uno stratega”, ha detto Beatrice. Massimiliano ha rimproverato la sua compagna d’avventura per aver riacceso la discussione, nonostante gli accordi fatti nel corso del pomeriggio di ieri. “Io non ti ho assolutamente attaccato, sei tu che mi hai attaccato in diretta” ha detto ancora. Leggi anche: “Non è giusto…”. Grande Fratello, ...