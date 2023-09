Genoa-Roma | probabili formazioni e dove vederla in tv

(Di martedì 26 settembre 2023) Le possibili scelte di Alberto Gilardino e José Mourinho per la sfida di Marassi tra, gara valida per la 6^ giornata di Serie A

E' il miglior dribblatore del campionato, nonché l'uomo in più del Genoa neo-tornato in Serie A. Eppure ad Albert Gudmundsson ...

, le probabili formazioni Per la sfida contro la, Alberto Gilardino dovrebbe confermare ancora una volta gran parte della squadra già vista nelle prime uscite stagionali.

Genoa-Roma, dove vedere la partita in streaming e diretta tv – Il Genoa per ripartire dopo il mezzo passo falso contro il Torino. La Roma di José Mourinho è pronta per scendere nuovamente in campo ...A tenere banco in casa Roma è senza dubbio l’infortunio di Smalling: l’inglese è alle prese con un problema muscolare che ne sta frenando il ritorno A tenere banco in casa Roma è senza… Leggi ...