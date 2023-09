(Di martedì 26 settembre 2023): "Sto. La? Ci". Il rientro dell'esterno brasiliano, ex Milan

Commenta per primo Dopo oltre 5 anni,in Europa il centrocampista argentino Tino Costa, ex Fiorentina e. Il giocatore torna al Pau, piccolo club di seconda divisione francese in cui ha militato dal 2005 al 2007.Anche perché dopo l'Empoli il calendario mettere i giallorossi di fronte a Torino,, Frosinone, Cagliari e Monza. Insomma, la possibilità di rimettere subito le cose a posto c'è eccome. Tra l'...

Genoa, riecco Messias: “Sto bene. La Roma Ci vorranno fisicità e qualità” ItaSportPress

Genoa, riecco Martin: Gilardino ci punta in vista del Napoli FantaMaster

Abdou Harroui si è operato venerdi mattina per risolvere la frattura al quinto metatarso del piede destro. Il centrocampista del Frosinone sarà indisponibile per 50-60 giorni ...Gerarchie Torino– La formazione granata di Ivan Juric ha conquistato il pareggio contro la Roma nella quinta giornata di Serie A. Dopo il gol di Romelu Lukaku al 68', risponde Duvan Zapata all’85’. Do ...