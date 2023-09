GdS – Francesco Facchinetti sbarca nel calcio | superato l’esame da agente

Leggi su justcalcio

(Di martedì 26 settembre 2023) 2023-09-26 18:39:37 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata dalla Gazzetta: Dopo le esperienze da cantante, disc jockey, presentatore tv, imprenditore, attore,jr sembra quindi deciso ad approfondire la carriera da talent scout e manager, già avviata da qualche anno nel settore dello spettacolo attraverso la propria agenzia di management.ha espresso la propria gioia attraverso una Story sul proprio profilo Instagram: “Sono tornato bambino, sto impazzendo, sono felicissimo – ha scritto – Per tanti di voi non vuol dire niente, ma per me vuol dire tantissimo. Esame passato. Seicento pagine in inglese, venti domande, potevi fare al massimo cinque errori, la prima volta mi hanno bocciato per sei errori e la seconda è stata quella buona. Ho studiato per due mesi e mezzo, ma ce l’ho fatta, ...