Garcia si gioca il Napoli | quante sono le partite che decideranno il suo futuro

NAPOLI - Come dicevano i saggi: vincere è difficile e ripetersi è (quasi) impossibile. Il 4 maggio, sono appena 145 giorni, il Napoli se ne andava in giro in mondovisione con lo scudetto al petto: ...... e le conseguenze della plateale protesta di Victor nei confronti didopo la sostituzione ... Cose di calcio, incidenti di percorso: ma domani siarriva l'Udinese al Maradona, il Napoli non ...

Rudi Garcia deve pure lottare con la sfortuna, un palo anche a Bologna dopo la traversa di Braga, e con un'emergenza in difesa che si è ingigantita con il responso degli esami di ...Come scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, se non arriverà una svolta sui risultati anche la posizione di Garcia diventa a rischio ...