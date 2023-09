Garcia rischia l’esonero | ha ancora quattro partite prima della sosta di ottobre

“Non siamo quelli dell’anno scorso purtroppo. Certo, siamo all’inizio ma non sappiamo se è una questione tecnica. Non stiamo giocando bene come ...

Mancano poche ore alla partita del Napoli contro il Braga in Champions League e sembra già una gara d’ultima spiaggia per il mister Rudi ...

Napoli , De Laurentiis non pensa di esonerare Garcia L’avvio non convincente del Napoli in campionato, ha alimentato le voci su un possibile ...

ha chiuso male con Al - Nassr per rapporti difficili con i giocatori, gli ultimi anni non ... Come sempresolo il tecnico.ha chiuso male con Al - Nassr per rapporti difficili con i giocatori, gli ultimi anni non ... Come sempresolo il tecnico. La classifica dice tutto. Poi ci sono parole e fatti. Mourinho ...

Rudi Garcia, quote esonero: il francese sempre più a rischio per i ... La Gazzetta dello Sport

Garcia a Napoli rischia l'esonero solo in un caso: De Laurentiis è ... Fanpage.it

Faccio a faccia Garcia Osimhen, scintille nello spogliatoio e ieri le scuse: il tecnico gli evita la multa ma ora serve la svolta sul campo ...Gli ultimi anni del tecnico Garcia non sono stati esaltanti. Il Napoli si è infilato nel vicolo dei problemi da spogliatoio ...