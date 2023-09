Garcia esonerato | la sentenza è già arrivata

...e difficilmente - anche in caso di risultati negativi - verràa stagione in corso. A meno di capitomboli tremendi. Antonio Conte (LaPresse) - calciomercato.itResta così il Napoli di, ...Che succede se il Napoli toppa anche le prossime partite La dead line persembra fissata per il 3 ottobre, quando al Maradona verrà il Real Madrid in Champions. Se per quella data la squadra non avrà dato segnali precisi l'esonero del tecnico francese appare ...

Rudi Garcia e gli altri: allenatori a rischio esonero in A e B Siti scommesse

Le pagelle / Garcia a Roma fu esonerato per spogliatoio, pareggite ... IlNapolista

Non è iniziato nel migliore dei modi il matrimonio tra il Napoli e Garcia: risultati altalenanti e una squadra lontana rispetto a quella vista l’anno scorso Difficile raccogliere l’eredità di Spallett ...Antonio Conte resta uno 'spettro' ingombrante per tutti gli allenatori delle big: a Napoli potrebbe davvero tornare in Serie A ...