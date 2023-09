Garcia e il Napoli verso il riscatto | Tuttosport | “L’Udinese rischia di vestire i panni dell’agnello sacrificale”

(Di martedì 26 settembre 2023) Nervosismo Osimhen-potrebbe essere la vittima designata per ildel, la sfida domani al Maradona. CALCIO. Dopo l’agitazione suscitata in seguito alla partita della quinta giornata di campionato a Bologna, gli occhi sono ora puntati sulla sfida di domani allo stadio Maradona, dove ilaffronterà. Il confronto tra Victor Osimhen e Rudiha attirato l’attenzione negli ultimi giorni, con il giocatore che sembra aver chiesto scusa al suo allenatore e ai compagni per il suo comportamento avuto durante l’ultima partita in seguito alla sostituzione voluta dal suo mister. Secondo quanto riportato dalla redazione di, Osimhen sta gradualmente recuperando la forma desiderata ...

Nuova idea per l’undici iniziale, Rudi Garcia prova a sorprendere l’Udinese per la sfida di domani sera Archiviata la sfida terminata in pareggio ...

Le scuse di Osimhen a Garcia e niente multa per il nigeriano . Dopo le polemiche per lo 0 - 0 in casa del Bologna, arriva una tregua tra le due ...

Cresce l’attesa in casa Napoli per la sfida contro l’Udinese: c’è curiosità tra i tifosi per capire quali saranno le novità eventuali di formazione ...

Nel video Massimo Ugolini fa il punto in casa. Victor Osimhen, dopo la contestazione per la sostituzione di Bologna, ha spiegato ai motivi della reazione: non sarà multato. Ora l'Udinese in campionato, per una squadra azzurra che ...Osimhen a Bologna, che si arrabbia cone invoca le due punte ( tra i due faccia a faccia ... hanno visto come protagonisti anche Vlahovic a Sassuolo o, sempre a, Kvaratskhelia a Genova , ...

Ventola: "Garcia non ha più futuro a Napoli, ha già perso lo spogliatoio" Tutto Napoli

Victor Osimhen si è scusato con Rudi Garcia per il suo sfogo in campo a Bologna, quando nel finale ha sbottato contro l'allenatore del Napoli, non accettando ...A Napoli tira un'aria tesissima: ne è prova la sfuriata di Osimhen verso Garcia. Un episodio spiacevole che, tuttavia, non avrà conseguenze per il giocatore.