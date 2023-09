(Di martedì 26 settembre 2023) ISTANBUL (TURCHIA) - Lo schema per sfruttare l'effetto sorpresa dagli undici metri ha avuto un esito disastroso per ilnel derby contro l'Istanbulspor, graziato nel primo tempo da...

ISTANBUL (TURCHIA) - Lo schema per sfruttare l'effetto sorpresa dagli undici metri ha avuto un esito disastroso per ilnel derby contro l'Istanbulspor, graziato nel primo tempo da Icardi che è incappato in un assurdo ...Incredibile quanto successo alnella sfida in casa col Istanbulspor: al 37esimo la formazione ospite ha l'occasione, tramite un, di firmare il vantaggio. Errore clamoroso quello commesso da Mauro Icardi che, ...

Galatasaray, il rigore di seconda finisce male: l'assurdo errore di Icardi Corriere dello Sport

Champions League, Icardi gol e Galatasaray ai gironi: 2-1 contro il Molde Tuttosport

Lo schema dagli undici metri nel derby con l'Istanbulspor ha avuto un esito disastroso per l'ex centravanti di Inter e Psg: cos'è successo ...Al Ain - Al Ahli 2-3 highlights e gol: le azioni principali della sfida del primo turno di King’s Cup 2023/24.