Funerali Napolitano | la cerimonia a Montecitorio | atteso anche Macron DIRETTA

È tutto pronto in piazza Montecitorio per la cerimonia funebre di Giorgio Napolitano , il presidente emerito morto venerdì a 98 anni. Tappeto rosso e ...

Alle 11.30 idi Stato di Giorgio, il presidente emerito della Repubblica scomparso venerdì, 22 settembre, all'età di 98 anni. Presenti alla cerimonia laica, anche il presidente francese, ...... oltre cento ambasciatori, il Parlamento in seduta comune: Montecitorio ospita l'ultimo saluto a Giorgio, morto venerdì sera a 98 anni. Il rito deilaici è un inedito per l'aula ...

Il funerale laico di Giorgio Napolitano: il corteo fino a Montecitorio. Presenti Macron e Steinmeier - La diretta dei funerali - La diretta dei funerali RaiNews

Funerali Napolitano, la cerimonia alle 11.30 a Montecitorio. DIRETTA Sky Tg24

Funerale con rito laico: cos'è e come si svolge la cerimonia funebre scelta per l'ultimo saluto all'ex presidente Giorgio Napolitano.Alle 11,30 in piazza Montecitorio a Roma si terranno i funerali di Stato in forma laica del presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano. La cerimonia si articolerà in due fasi: una ...