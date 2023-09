Funerali Napolitano | arrivati Meloni | Draghi e Mattarella | attesi Macron e Steinmeier - DIRETTA

(Di martedì 26 settembre 2023) Idi Stato in forma laica del presidente emerito della Repubblica Giorgiosi terranno alle 11:30 alla Camera. Durante la cerimonia, sono previsti gli interventi, oltre che del figlio Giulio e della nipote Sofia, di Paolo Gentiloni, Gianni Letta, Giuliano Amato, Anna Finocchiaro e

I Funerali di Stato in forma laica del presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano si terranno alle 11:30 alla Camera. Durante la ...

Roma, 26 set. (Adnkronos) - La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni , è giunta a Montecitorio per partecipare ai funerali del Presidente emerito ...

Inizieranno alle 11:30 e per la prima volta si svolgeranno dentro a Palazzo Montecitorio, sede della Camera

È tutto pronto in piazza Montecitorio per la cerimonia funebre di Giorgio Napolitano , il presidente emerito morto venerdì a 98 anni. Tappeto rosso e ...

... oltre cento ambasciatori, il Parlamento in seduta comune: Montecitorio ospita l'ultimo saluto a Giorgio, morto venerdì sera a 98 anni. Il rito deilaici è un inedito per l'aula ...Previsti gli interventi di Ravasi, Gentiloni, Amato e Gianni Letta. Due maxi - schermi in piazza Montecitorio consentiranno ai cittadini di assistere alla cerimonia.sarà tumulato nel cimitero acattolico di Roma

Il funerale laico di Giorgio Napolitano: il corteo fino a Montecitorio. Presenti Macron e Steinmeier - La diretta dei funerali - La diretta dei funerali RaiNews

Funerali laici di Napolitano alla Camera, ci sarà Macron Agenzia ANSA

Nella tarda mattinata di oggi, martedì 26 settembre 2023, si terranno i funerali di Stato di Giorgio Napolitano, l’ex Presidente della Repubblica scomparso venerdì scorso all’età di 98 anni. Sarà una ...Per i funerali di Stato di Giorgio Napolitano a Roma, che saranno celebrati in forma laica alle 11.30, saranno allestiti due maxi schermi: uno in piazza Montecitorio e l'altro ...