Funerali Giorgio Napolitano | è la prima volta così per un presidente della Repubblica

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 26 settembre 2023)di Stato laici per ilEmerito, morto venerdì scorso all’età di 98 anni.verrà sepolto nel cimitero acattolico di Roma. Presenti quattro capi di Stato e un emerito, oltre cento ambasciatori, il Parlamento in seduta comune ilfrancese Emmanuel Macron e quello tedesco, Frank-Walter Steinmeier. Il feretro è arrivato da Palazzo Madama ed è stato collocato nella sala del Governo. Poi è iniziata la funzione laica, con gli interventi dei presidenti di Camera e Senato, del figlio di, Giulio, e quellonipote Sofia che ha ricordatola figura del nonno parlando dei momenti in famiglia e...