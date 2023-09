Funerali ex presidente Napolitano | cerimonia a Montecitorio | poi la sepoltura

Roma, 26 settembre 2023 Un corteo scorta il feretro delemerito Napolitano a Roma arrivando dal Senato, dove era stata allestita la camera ardente, a Montecitorio, dove si è svolta la cerimonia laica. / WebTv CameraRoma, 26 settembre 2023 Le immagini dell'incontro tra Giorgia Meloni e ilfrancese Macron a Palazzo Chigi. Il meeting dopo idi Giorgio Napolitano, a cui ha preso parte anche ilfrancese.

Funerali Napolitano, la cerimonia a Montecitorio. DIRETTA Sky Tg24

Napolitano, i funerali laici del presidente emerito in diretta | Letta: «Con Berlusconi si chiariranno lassù» Corriere della Sera

«Napolitano amava sempre ricordare di essere stato educato alla puntualità dalla classe operaia». Guglielmo Santoro, ex metalmeccanico dell’Italsider di Bagnoli ed ...Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi Per leggere la versione senza paywall, iscriviti alla newsletter "Di cosa parlare stasera a cena" ...