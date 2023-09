Funerali di Stato di Giorgio Napolitano | presidente emerito della Repubblica italiana Oggi lutto nazionale

Certo, la chiusura del confine a Ventimiglia èun cazzotto, ma l'apertura francese su operazioni europee in Africa conta molto di più per Meloni. E non ha bisogno di avvelenare ancora di più i ...di Giorgio Napolitano, così solenni, così intensi, hanno rappresentato una sorta di ... ieri si è vista la generazione dell'ultimo Napolitano, il due volte Capo dello, e in parte era ...

Giorgio Napolitano, i funerali di Stato laici a Roma. FOTO Sky Tg24

I funerali di Giorgio Napolitano, il figlio: «Ha combattuto buone battaglie e sostenuto cause sbagliate» Domani

Così silenziosa che, chiudendo gli occhi, la si potrebbe immaginare vuota. E, invece, l’Aula di Montecitorio è strapiena, anche se manca più di mezz’ora all’inizio della cerimonia funebre e il feretro ...PESARO La scomparsa di Luigi Minchillo ha conquistato le prime pagine dei giornali e un “flusso” continuo di messaggi di condoglianze e ricordi per “il guerriero del ...