Funerali di Napolitano | i leader da tutto il mondo hanno raggiunto Montecitorio per l’ultimo saluto al presidente emerito

(Di martedì 26 settembre 2023) A bordo di un carro funebre nero della Mercedes, scortato dai carabinieri in alta uniforme, il feretro contenente la salma di Giorgiohaalle 11.30 di oggi, 26 settembre. È nell’Aula della Camera dei deputati, gremita dipolitici nazionali e internazionali, che si celebraaldella Repubblica. Il Parlamento italiano è stato allestito per l’occasione: un lungo tappeto rosso accoglie, all’ingresso di Piazza di Monte Citorio, i partecipanti alla cerimonia. La bara, avvolta nel tricolore, è portata in spalla dagli esponenti di ciascuna forze dell’ordine, sotto lo sguardo dei corazzieri. È dalle 10 che è iniziata la fila per prendere posto nell’emiciclo. In prima fila, tra gli ...