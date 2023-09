Funerali di Giorgio Napolitano alla Camera | è la prima volta nella storia Chi ci sarà e come si svolgeranno

(Di martedì 26 settembre 2023) Alle 11.30 di martedì l’ultimo saluto al presidente emerito della Repubblica,, morto lo scorso 22 settembre. Dopo laardente allestita all’interno del Senato,quale hanno fatto visita alti rappresentanti politici e di governo, e per laanche il Papa, ilaici si terranno nell’altra ala del Parlamento, ladei Deputati, anche questo un caso unicodella Repubblica. Con le due bandiere dell’Italia e dell’Europa listate a lutto, a rendere omaggio aarriveranno anche il presidente francese Emmanuel Macron e quello tedesco, Frank-Walter Steinmeier. La cerimonia durerà un’ora e mezzo ...

A che ora iniziano i funerali di Giorgio Napolitano : l’orario d’inizio del rito laico per l’ex presidente della Repubblica A che ora iniziano i ...

oggi , alla Camera dei Deputati, si tengono i funerali di Stato in forma laica per onorare la memoria di Giorgio Napolitano . L'evento è ...

🔊 Ascolta l\'articolo Addio Solenne: idel Presidente EmeritoNapolitano Questa mattina presso la camera dei Deputati, sono previste le esequi del Presidente emeritoNapolitano. Napolitano è scomparso venerdì ...Alle 11.30 nell'Aula di Montecitorio inizieranno idi Stato, con rito laico, per l'ultimo saluto aNapolitano. In base a quanto previsto dalle misure per garantire la sicurezza disposte dalla Questura di Roma, la cerimonia si ...

Giorgio Napolitano, i funerali: come si svolgeranno Adnkronos

Giorgio Napolitano, funerale laico alla Camera, ci sarà anche Macron Sky Tg24

I funerali di Stato del presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano, con rito laico, inizieranno questa mattina alle 11.30, nell'Aula di Montecitorio. A rendergli omaggio arriveranno anche ...Alle 11.30 di martedì l’ultimo saluto al presidente emerito della Repubblica, Giorgio Napolitano, morto lo scorso 22 settembre. Dopo la camera ardente allestita all’interno del Senato, alla quale hann ...