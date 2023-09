Funerali dello stato

(Di martedì 26 settembre 2023) – la mia vignetta per la prima pagina de Il Fatto Quotidiano oggi in edicola! #Napolitano #giorgionapolitano #MatteoMessinaDenaro #di#mafia #vignetta #fumetto #memeitaliani #umorismo #satira #humor #natangelo L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

...della Camera per idi Stato del presidente emerito e corazzieri schierati nell'emiciclo. L' ultimo saluto a Giorgio Napolitano, in una cerimonia laica. Tra le massime autorità, il Capo...L'aula della Camera è quasi piena e pronta per la cerimonia deilaici del feretro del ... Tra gli altri anche il ministroSport, Andrea Abodi, entrato in Aula assieme al numero uno del ...

Il funerale laico di Giorgio Napolitano: il corteo fino a Montecitorio. Ci sono Macron e Steinmeier - La diretta dei funerali - La diretta dei funerali RaiNews

Da Amato a Ravasi, ecco chi parlerà al funerale laico di Napolitano Il Sole 24 ORE

È il giorno dei funerali di Giorgio Napolitano. Alla cerimonia, che per la prima volta si svolge alla Camera, sono presenti il presidente ...(Adnkronos) – Ultimo saluto in forma laica e funerale di Stato per il presidente emerito Giorgio Napolitano, morto venerdì scorso a 98 anni, oggi martedì 26 settembre a Montecitorio. Le esequie vengon ...