Frosinone | Isola Del Liri | Sora Operazione Shqiponja aquila in albanese dei Carabinieri Eseguita un’altra misura cautelare per spaccio di cocaina

...del fermo di uno dei soggetti che venne trovato in possesso di alcuni grammi di cocaina ad... Questi, che abitavano in, contattavano i clienti utilizzando dei telefoni cellulari con ...Come riportato nel comunicato divulgato oggi dal Comando Provinciale dei Carabinieri di. " Il 12 settembre scorso, alle ore 03,00 aeddel Liri era scattata l'operazione denominata SHQIPONJA (Aquila in lingua albanese), condotta dai Carabinieri della Stazione didel Liri e del Norm di Sora e coordinata dalla ...

Spaccio tra Frosinone e Isola del Liri: sgominato gruppo criminale Casilina News

Grande successo per la manifestazione Isola Liri Bike Festival FrosinoneToday

I carabinieri hanno eseguito il quinto provvedimento nell'ambito dell'operazione antidroga chiamata Shqiponja (Aquila in lingua albanese) già scattata il 12 settembre scorso tra Sora ed Isola del Liri ...Partiranno a gennaio i lavori di rifacimento del teatro comunale " Nestor ". In attesa dell'esito della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori che sta per chiudersi, la conferma in via indir ...