Frosinone | Di Francesco | «Volevo partire così | ma non fermiamoci»

(Di martedì 26 settembre 2023) Eusebio Di, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Serie A contro la Fiorentina Eusebio Di, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Serie A contro la Fiorentina. PAROLE – «Inizio sprint? Lo pensavo e lo speravo anche perché alla fine lavoriamo per ottenere dei risultati importanti e non sempre si riesce ad andare nella stessa direzione. Personalmente nelle mie ultime esperienze non sono stato fortunato, qui sono soddisfatto per la squadra e per il lavoro che stiamo svolgendo. Non ci dobbiamo fermare qui. Questo è l’aspetto più importante da curare in questa fase: mantenere entusiasmo e consapevolezza ma continuare a lavorare con grande umiltà».