Francesca Fagnani | “Elly Schlein ha cambiato idea Non ho capito nemmeno io perché non è più venuta a Belve”

(Di martedì 26 settembre 2023)(tw Rai2) Il dietrofront di. Vi avevamo anticipato in tempi non sospetti che la segretaria del PD sarebbe stata una degli ospiti di, poi però qualcosa èe l’attesa intervista è saltata. Lo conferma la stessaa Un Giorno da Pecora:“Non hoionon è più, ha. Peccato, sarebbe stata un’occasione per conoscerla meglio. Speriamo cambi”. La conduttrice annuncia poi la presenza di Raoul Bova, previsto per la prossima settimana, e svela un ospite che non inviterà mai: il suo compagno Enrico Mentana. “Per ...

Inizia la nuova stagione per Belve , con cinque puntate in cui Francesca Fagnani intervisterà senza filtri tanti ospiti: nella prima puntata ecco ...

ROMA – Arisa di fronte a Francesca Fagnani per la prima puntata di Belve in onda oggi, martedì 26 settembre, alle 21.20 su Rai 2. Per la cantante un ...

Una delle grandiose ospiti della nuova edizione di Belve , che avrà inizio questa sera su Rai2 con la conduzione di, è la talentuosa cantante Arisa . In questa emozionante occasione televisiva, Arisa si è aperta e ha condiviso un racconto straordinariamente potente di quando aveva dichiarato di ...Per la prima puntata di 'Belve' a sedere di fronte aè Arisa, che a proposito dei suoi apprezzamenti su Giorgia Meloni e della conseguente reazione della comunità lgbtqi+ confessa: "Mi sono sentita non capita, come una persona che si è ...

Torna ''Belve'', il programma cult di Francesca Fagnani Rai Storia

Lo conferma la stessa Francesca Fagnani a Un Giorno da Pecora: “Non ho capito nemmeno io perché non è più venuta a Belve, ha cambiato idea. Peccato, sarebbe stata un’occasione per conoscerla meglio.Corona farà il suo ritorno su Rai 2, questo martedì 26 settembre alle ore 21:30. L'ex fotografo dei vip non rilascia dichiarazioni in televisione dal "faccia a faccia" con Ilary Blasi, avvenuto cinque ...