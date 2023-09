Francesca Fagnani | «Elly Schlein ha cambiato idea Non ho capito nemmeno io perché non è più venuta a Belve»

(Di martedì 26 settembre 2023)(tw Rai2) Il dietrofront di. Vi avevamo anticipato in tempi non sospetti che la segretaria del PD sarebbe stata una degli ospiti di, poi però qualcosa èe l’attesa intervista è saltata. Lo conferma la stessaa Un Giorno da Pecora: “Non hoionon è più, ha. Peccato, sarebbe stata un’occasione per conoscerla meglio. Speriamo cambi”. La conduttrice annuncia poi la presenza di Raoul Bova, previsto per la prossima settimana, e svela un ospite che non inviterà mai: il suo compagno Enrico ...

ROMA – Arisa di fronte a Francesca Fagnani per la prima puntata di Belve in onda oggi, martedì 26 settembre, alle 21.20 su Rai 2. Per la cantante un ...

Grazie a Belve di, Fabrizio Corona torna in Rai dopo quasi undici anni . Durante l'intervista con la giornalista, l'ex Re dei paparazzi si è aperto ed ha affrontato anche dei temi molto delicati ...Ospite questa sera, su Rai2 , a Belve , in partenza con la nuova stagione, Arisa si è raccontata alla conduttrice, svelando cosa ha provato in merito alla questione del Pride e alla lite con Paola Iezzi . Belve Anticipazioni, Arisa sbotta nel programma: "Non me ne frega niente!"..."Quanto ti sposi con Enrico Mentana". La domanda a bruciapelo di Mara Venier, durante la puntata di Domenica In di oggi 24 settembre 2023… Leggi ...Ospite di Belve, racconterà come sono andate le cose e, stando alle anticipazioni del programma condotto da Francesca Fagnani, ha negato che ci sia un tradimento dietro la rottura. Resta ora da ...