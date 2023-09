Formazioni ufficiali Lecco-Feralpisalò | Serie B 2023 2024

Leggi su sportface

(Di martedì 26 settembre 2023) Ledi, sfida valida per la settima giornata di. Uno scontro tra neopromosse che cercano la prima vittoria nel campionto cadetto. Per la squadra di casa si tratta della quarta partita dopo un pareggio e tre sconfitte, mentre per gli ospiti gli incontri disputati sono già stati sei, in questo caso con un pareggio e ben cinque sconfitte. Insomma, già una sfida importante per entrambe. Il fischio d’inizio è fissato alle 18:15 di martedì 26 settembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.-FERALPISALO’: in attesa FERALPISALO’: in attesa SportFace.