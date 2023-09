Formazioni ufficiali Juventus-Lecce | le scelte dei due allenatori

Juventus-Lecce (calcio d'inizio alle ore 20.45) è l'anticipo che apre il turno infrasettimanale di Serie A, in campo per la sesta...

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Rugani; McKennie, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Milik, Chiesa. All. Allegri. LECCE - In...

Quattro punti in classifica per l’Ascoli, due per la Ternana: dopo sei giornate non si può ancora parlare di scontro diretto nella lotta per la ...