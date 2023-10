“Folisca” è il nuovo romanzo della scrittrice Miriam D’Ambrosio

Leggi su atomheartmagazine

(Di martedì 26 settembre 2023)È disponibile in tutte le librerie e negli store online “” (Arkadia), il, che racconta la storiagiovanissima Rosetta Andrezzi, che venne uccisa in una notte d’estate del 1913 in piazza Vetra a Milano. Spiega l’autrice a proposito del libro: “La storia di Rosetta è realmente accaduta. Quello che mi interessava e mi interesserà sempre è dare voce a chi non l’ha avuta, a quelli considerati gli ultimi. Per questo ho sentito l’urgenza di raccontare la vicenda di Rosetta Andrezzi, vittima di un pestaggio a cui mai è stata resa giustizia”. Sinossi È una notte d’estate del 1913 e una ragazza che sogna di riscattare la sua vita viene ...