Fiorentina | UFFICIALE | rinnova Nico Gonzalez

ufficiale il prestito di Sabiri in Arabia Saudita : il calciatore lascia la Fiorentina e approda all’Al-Fayha Ultimo giorno di calciomercato in ...

La Fiorentina ha girato al Lecco il trequartista Vittorio Agostinelli (classe 2002), nella scorsa stagione in prestito prima alla Reggina e...

Dopo oltre 5 anni, riecco in Europa il centrocampista argen Tino Tino Costa , ex Fiorentina e Genoa . Il giocatore torna al Pau, piccolo club di...

Problemi per la Fiorentina , che dovrà fare a meno del terzino destro Dodo, per un po' di tempo. lesione al legamento crociato del...

BAGNO A RIPOLI (FIRENZE) - C'è la data per l'inaugurazione del Viola Park; è mercoledì 11 ottobre. Una giornata nella quale sarà anche ufficializzata

UFFICIALE: Fiorentina, ecco il rinnovo di Nico Gonzalez. Il numero 10 firma fino al 2028 TUTTO mercato WEB

Intervistato da TV12, il difensore dell'Udinese Nehuen Perez ha parlato dell'ultimo ko contro la Fiorentina e non solo: “Siamo molto arrabbiati per aver perso. Abbiamo fatto una grande prestazione, ...La Fiorentina ha pubblicato sui propri canali social la foto di squadra per la stagione 2023/24, scattata al Viola Park con sullo sfondo la tribuna di uno dei due mini-stadi del nuovo centro sportivo.