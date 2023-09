Finisce con l' auto in una scarpata e muore carbonizzato

Leggi su feedpress.me

(Di martedì 26 settembre 2023) Incidente mortale questa sera sulla statale 274 che collega Maglie a Leuca, in Salento. Unmobilista - del quale non è stata resa nota l’identità - ha perso il controllo dell’che è finita in unaed ha preso fuoco. L’uomo è rimasto incastro tra le lamiere ed è morto. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri.