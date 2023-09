Fini spiazza tutti | cosa rivela su Napolitano e il complotto anti-Berlusconi

(Di martedì 26 settembre 2023) Gianfrancoparla di Giorgio. La scorsa settimana, a 98 anni, è scomparso l'ex presidente della Repubblica e sono ritornate in auge le mosse attuate nel 2011 che portarono all'addio del governoe alla nascita di quello guidato da Monti. Ma, intervistato dal Corriere della Sera, cerca di fare chiarezza su quel periodo, ricordando la figura dicosì: “È stato un uomo molto rigoroso. Che diventava puntiglioso tutte le volte che si trattava di rispettare o di difendere l'equilibrio tra poteri dello Stato.ha avuto un rispetto sacrale della Costituzione. A differenza di alcuni predecessori, che hanno inciso nella dialettica tra partiti e in certi casi l'hanno determinata, come Scalfaro o prima ancora Cossiga, mai, neanche una volta ho ...

... che in qualità di uomo di fiducia di Gianfranco, con la scissione di Futuro e Libertà dal ... "Napolitano l'ho conosciuto da bambino": Mielila Gruber, un'insospettabile verità - Video...in Futuro e libertà, proprio contro il Cav: 'Io ero capogruppo in quel tempo, e devo dire che Napolitano era in grande, grande difficoltà'. "Napolitano l'ho conosciuto da bambino": Mieli...

Primavera 1. Genoa di cuore, i rossoblu ribattono colpo su colpo con il Monza: un punto a testa Tuttocampo

Grande Fratello, Giselda e Paolo faccia a faccia ma lei spiazza ... TvDaily

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Sandro Sabatini, giornalista Mediaset. Di ...Il pilota si addormentò durante il volo, la sentenza del giudice spiazza completamente tutti: cosa è successo Se non è una svolta allora davvero poco ci manca. La vicenda in questione vede come ...