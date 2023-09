Fini “Falsi i racconti su me e Napolitano per regia complotto”

Leggi su iltempo

(Di martedì 26 settembre 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Un uomo molto rigoroso. Che diventava puntiglioso tutte le volte che si trattava di rispettare o di difendere l'equilibrio tra poteri dello Stato. Vede, Giorgioha avuto un rispetto sacrale della Costituzione. A differenza di alcuni predecessori, che hanno inciso nella dialettica tra partiti e in certi casi l'hanno determinata, come Scalfaro o prima ancora Cossiga, mai, neanche una volta ho sentito fare al presidenteconsiderazioni o anche solo accenni al dibattito politico-partitico in corso allora”.E' il ricrdo d Giorgioda parte di Gianfrancoin una intervista al Corriere della Sera. Per cinque dei nove anni dial Colle,fu presidente della Camera. “Furono anni turbolenti. E lo furono anche per alcune mie ...