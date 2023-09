Fingernails - Una diagnosi d' amore | il trailer del film con Jessie Buckley | Riz Ahmed e Jeremy Allen White

Leggi su movieplayer

(Di martedì 26 settembre 2023) Il- Unad', in arrivo prossimamente su Apple TV+, ha ora unche introduce la storia e i protagonisti. Il 27 ottobre arriverà nei cinema americani il- Unad', poi in arrivo in streaming su Apple TV+ il 3 novembre, e online è stato condiviso il. Nel video si introducono i protagonisti, alle prese con la convinzione che sia impossibile amare più di una persona e si possa capire chi è la propria anima gemella con un semplice test. I dettagli delIl, diretto da Christos Nikou, racconta la storia di Anna () e Ryan ...