Figlio di papà arcimilionario | Gramellini disperato | l' ultimo suicidio della sinistra

Leggi su iltempo

(Di martedì 26 settembre 2023) Laè alle prese con una clamorosa crisi di identità, non solo in Italia. Se tra i dem di casa nostra l'elezione alla segreteria di Elly Schlein ha spaccato il Pd, giù messa in discussione dall'ala riformista del partito, quello che è successo nelle ultime 48 ore in Grecia è davvero significativo. Ebbene, a succede ad Alexis Tsipras, l'ex premier greco, alla guida di Syriza sarà Stefanos Kasselakis, un imprenditore 35enne cresciuto negli Stati Uniti e con un passato in Goldman Sachs, che ha vinto le primarieformazione digreca sconfiggendo Effie Achtsioglou, ex ministro del Lavoro considerata per molto tempo la favorita. Avete letto bene il "profilo" del neo-leader: "Nessuno pretende che affidino il partito aldi una maestra sottopagata o di un pensionato alla fame, ma vi sembra normale ...