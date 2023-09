Ferrari | ancora una rivelazione spiazzante di Vasseur | tifosi senza parole | dichiarazioni inequivocabili

Ferrari , arriva la notizia che nessuno si aspettava: gioia per tutti i tifosi della Rossa, cosa sta per succedere in Formula 1. A Singapore, qualche ...

È bastato il ritorno agli standard di questa stagione, con un quarto e un sesto posto, per riaprire la polemica in casa Ferrari. Questa volta a ...

'GEREMIA' - Le piccoledel mare, 'create' a Brolo in mostra anche al Museo Barca Lariana 1. ... Ma a Brolo in tanti la ricordano45. L'ADDIO A TURI ZIINO " Forse l'ultimo socialista ...Le condizioni di Gabrielericoverato in ospedale, sono in fasi di miglioramento. Il giovane ha riportato diversi traumi al volto oltre a un trauma ...

F1, ancora polemica in Ferrari. Sainz attacca: “Sacrificato per Leclerc” Il Fatto Quotidiano

Carlos Sainz, tornano le lamentele contro Ferrari: “Sono stato ... MOW

Ferrari, ancora una rivelazione inattesa del Team Principal Vasseur: tutti i tifosi senza parole, assurdo quello che ha detto.Le condizioni del giovane sono migliorate anche se è ancora ricoverato in ospedale. Per il pestaggio fermati due gemelli accusati di concorso in tentato omicidio. Una testimone: «Qui la malavita spadr ...