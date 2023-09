Fatti Caivano | nove arresti | chi sono

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 26 settembre 2023) Le indagini hanno portato alla luce prove video. Queste immagini, giunte inaspettatamente sullo smartphone di un parente di una delle vittime, hanno dato il via alla denuncia e alle successive indagini. A seguito di ciò, le ordinanzestate emesse dal gip del tribunale per i minorenni di Napoli e dal gip del tribunale di Napoli Nord, su richiesta della Procura dei minori e della Procura di Napoli Nord. Questa mattina, i carabinierientrati in azione all’alba, segnando la conclusione di due mesi di indagini coordinate dalle due Procure. Maggiori dettagli saranno resi noti nella conferenza stampa programmata per le 11 presso la Procura di Napoli Nord, ad Aversa. Le ordinanze descrivono la “triste vicenda relativa alla violenza sessuale posta in essere in più occasioni ada parte di un gruppo di giovanissimi”. ...