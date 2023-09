Fabrizio Corona è un uomo libero dopo 10 anni | ecco cosa farà adesso

(Di martedì 26 settembre 2023) Da alcuni giorni,è tornato ad essere ufficialmente un10. Arrestato nel 2013 per il cosiddetto foto-ricatto ai ddel calciatore David Trezeguet e per tutta una serie di altre condanne accumulate,ha finito di scontare la sua pena grazie alla “liberazione anticipata” concessa dal Tribunale di Sorveglianza.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Oggi, martedì 26 settembre, ben due ex di Belen Rodriguez saranno ospiti di Francesca Fagnani: alla prima puntata della nuova edizione di Belve, infatti, parteciperanno siache Stefano De Martino. In alcune clip che sono state pubblicate in anteprima sul web, il conduttore Rai parla della recente separazione dalla moglie e dei motivi che l'hanno causata: ...Stasera riparte Belve, il programma di interviste rock di Francesca Fagnani. In prima serata, su Rai 2, finiranno tra gli 'artigli' della giornalista, Arisa e Stefano De Martino. Stando alle anticipazioni, l'ex re dei paparazzi parlerà del suo lavoro e della malattia genetica del figlio Carlos, la cantante si racconterà senza filtri ...

L’ex re dei paparazzi, Fabrizio Corona, dopo essere tornato un uomo libero ha concesso alcune interviste in cui ha spiegato il suo attuale stato d’animo. A Il Giornale ha spiegato: Quando mi hanno ...Fabrizio Corona ha parlato della malattia del figlio Carlos, dell'ex moglie Nina Moric e di Giacomo Urtis in un'intervista rilasciata a Belve.