Fabio Quartararo | “Ecco cosa dobbiamo fare fino a fine stagione”

(Di martedì 26 settembre 2023) Podio ritrovato e coronamento di un percorso svolto in queste ultime settimane.ha sfruttato la sua occasione al gran premio d’India ed è riuscito a portare a casa un importante terzo posto. Grande gioia per lui e per il suo team come ribadito nelle interviste del post gara in cui ha tracciato anche le ambizioni da qui aanno.dunque quali sono state le sue parole.: “Se ci mettiamo davanti, possiamo tenere un buon ritmo” (Credit foto – MotoGP.com)Queste dunque alcune delle dichiarazioni diraccolte da motorsport.com: “Sono stato veramente al limite dal primo all’ultimo giro. Ho avuto un po’ di problemi all’inizio della gara, perché facevo molta fatica a fermare la moto, però poi ho trovato veramente un bel ...

Passano le gare ma non la frustrazione per Fabio Quartararo . Il pilota della Yamaha ha infatti ottenuto la tredicesima piazza in occasione del GP di ...

Un caso che sta facendo discutere specie in relazione a quanto successo a, penalizzato due anni fa a Barcellona per una situazione simile. Perchè due pesi e due misure Proviamo a ...La disidratazione è stata un avversario forse più pericoloso degli altri concorrenti per Jorge Martin , che è riuscito a tagliare il traguardo tenendosi alle spallemettendo così le ...

MotoGP 2023. GP dell'India. Fabio Quartararo, il podio indiano e la rivelazione: "L'anno scorso ero vicino a Suzuki ... Moto.it

MotoGP, Quartararo: Il gesto di stizza sul rettilineo: Non c'è lotta con le Ducati GPOne.com

10 - La vittoria di Bezzecchi è la decima della stagione per Ducati: l'anno scorso per la Casa bolognese a fine stagione furono 12. 9 - Bezzecchi ha vinto per la terza volta in MotoGP™ ripetendo quant ...In MotoGP tiene ancora banco il caso-tuta dopo quello che è successo a Jorge Martin nel finale del Gran Premio di India che fa il paio con l'episodio di Quartararo a Barcellona 2021 ...