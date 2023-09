Ex Gkn verso il licenziamento Pressing degli enti locali sul governo

(Di martedì 26 settembre 2023) Il silenzio tombale delMeloni alla lettera certificata che preannuncia il nuovooperai ex Gkn, al termine di una cassa integrazione che scade il 31 dicembre, provoca first appeared on il manifesto.

...di marciala decarbonizzazione che tutti giudicano troppo severo. Ecco perché le fabbriche di motori e componentistica auto sono a rischio chiusura senza un progetto di riconversione, dalla......lotta sul posto di lavoro e movimento climatico guidata con successo dal Collettivo di Fabbrica... riorientando poi l'attenzioneil confronto con le biomasse. Poiché la lotta contro la ...

Domani a Campi il corteo Gkn, solidarietà dal sindacato giornalisti thedotcultura

Ex Gkn di Firenze, parte la campagna per l'azionariato popolare: pacchetto da un milione di euro Corriere Fiorentino

Al via la campagna "100 per 10.000" per l'azionariato popolare, finalizzata alla reindustrializzazione dell'ex Gkn. L'assemblea delle socie e dei soci della cooperativa Gff ha appena emesso un primo ...