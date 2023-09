Europei Under 16 tennis | Pierluigi Basile vince ancora | a Parma quattro italiani al terzo turno

(Di martedì 26 settembre 2023) Sonoi giovani azzurri che mercoledì giocheranno ildei Campionati16 di, l’evento clou del calendario diEurope organizzato dalla Fitp e in corso di svolgimento ae provincia. Se tre di loro, Jacopo Vasamì, Galatea Ferro e Carolina Gasparini, si erano già guadagnati il posto lunedì, peril pass è arrivato quest’oggi. Dopo il connte successo all’esordio contro il francese Courte, il sedicenne di Martina Franca ha battuto nel pomeriggio l’ucraino Dmytro Vterkovskyi, testa di serie numero 12. Il pugliese ha tenuto in mano il controllo delle operazioni e ha vinto col punteggio di 6-3 6-4, aggiudicandosi il...

“Dopo aver pareggiato la prima partita c’era un po’ di delusione, era importante vincere. Non stavo facendo una grande partita, poi per fortuna ho ...

Kocaeli – Una grande partita giocata e vinta contro la Turchia si traduce nel risultato a favore di 2-0 per gli Azzurrini dell’ Under 21 che hanno ...

Scatteranno il 25 settembre i Campionati Europei Under -16 di Tennis , presentati in conferenza stampa presso la Sala della Rappresentanza del Comune ...

Le gare della categoria Under 23 degli Europei di Ciclismo su strada in programma a Drenthe (Paesi Bassi) hanno incoronato il danese Breiner Henrik ...

Contenuti top media UEFA via Getty Images Corpo articolo Galles e Israele sono state scelte dal Comitato Esecutivo UEFA - riunitosi a Limassol - per ospitare i CampionatiUEFA19 ...Cammino complicato per le biancazzurre Silvia Alletti e Talita Giardi ai Campionati16 a Parma. L'alto livello della manifestazione, alla quale partecipano 149 giocatori provenienti da 40 Paesi membri di Tennis Europe, si è visto sin dai primi turni. Nel singolare ...

Campionati Europei Under 16: a Parma la carica dei… 148! FITP

Campionati Europei Under 16 di tennis a Parma Comune di Parma - Notizie

Con il pacchetto Start i tifosi possono seguire anche tutto il basket italiano con la Serie A UnipolSai ed europeo con Eurolega ed Eurocup, l’NFL, la grande boxe e l’UFC, il calcio femminile con la ...Ha preso ufficialmente il via l'evento del circuito Tennis Europe, che è tornato a far tappa in Italia a 17 anni dall'ultima volta ...