Europei di Tiro a Volo | l’Italia conquista due bronzi | le squadre azzurre sul podio

(Di martedì 26 settembre 2023) Osijek – Arriva una doppia medaglia di bronzo daglidiaggiunge altre preziose medaglie in bacheca. Proseguono allora i successi azzurri in competizione. Il racconto delle gare (fitav.it) La prima è arrivata per mano di Jessica Rossi (Fiamme Oro) di Crevalcore (BO), Maria Lucia Palmitessa (Fiamme Oro) di Monopoli (BA) e Silvana Maria Stanco (Fiamme Gialle) di Winterthur (SUI). Concluse le qualificazioni in terza posizione provvisoria con 204/225 hanno duellato contro la Squadra della Turchia per la medaglia di bronzo. In svantaggio nel primo set, lehanno vinto il secondo, pareggiato il terzo e vinto i due successivi, mettendosi al collo la medaglia di bronzo con il punteggio di 7 a 3. La seconda ha la firma di Mauro De Filippis (Fiamme Oro) di Taranto, Massimo ...

Due medaglie di bronzo per l'Italia nell'ultima giornata degli Europei di trap 2023 a Osijek, in Croazia. Terzo gradino del podio in entrambe le gare a squadre per gli azzurri, la prima medaglia arriva al femminile grazie a Jessica Rossi, Maria Lucia Palmitessa e ...

