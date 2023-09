Esistono le intelligenze artificiali criminali?

Leggi su panorama

(Di martedì 26 settembre 2023) Da qualche mese a questa parte si parla delle versioni “dark” di ChatGPT ovvero di WormGPT e FraudGPT. Fondamentalmente si tratta di due chatbot privi di qualunque blocco etico, quindi ben disposti ad aiutare ia confezionare testi per campagne di phishing o pagine web fake, ma anche scrivere parti di codice utili per la creazione di malware de via dicendo. In entrambi i casi i loro creatori non hanno lesinato gli sforzi per promuoverli nel dark web e su canali Telegram, e sembra abbiano riscosso un discreto successo verso il suo pubblico potenziale. Tuttavia, sembra che il costo dei servizi sia non trascurabile, e le performance non siano state all’altezza delle attese. Per esempio, risulta che il piano tariffario di FraudGPT preveda un prezzo mensile di 200 dollari, quasi 10 volte quello di ChatGPT Pro, eppure sembra che nel giro di pochi giorni abbia ...